Гиря в армагеддоні виграла чемпіонат Росії

Ольга Гиря здобула перемогу в Суперфіналі чемпіонату Росії з шахів, що пройшов у Удмуртії.

Ольга Гиря

За підсумками 11 турів Гиря та Наталя Погоніна набрали однакову кількість очок - по 8 балів.

Шахістки зіграли тай-брейк і визначили переможця після армагеддона. Для 28-річної Гирі це перша перемога на першості країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на бойкот турнірів, які проводяться на території Росії, збірна України збирається брати участь на чемпіонаті світу з шахів , який відбудеться в Ханти-Мансійську.

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