Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Гиря в армагеддоні виграла чемпіонат Росії

543 Читати матеріал російською

Ольга Гиря здобула перемогу в Суперфіналі чемпіонату Росії з шахів, що пройшов у Удмуртії.

Ольга Гиря

Ольга Гиря

За підсумками 11 турів Гиря та Наталя Погоніна набрали однакову кількість очок - по 8 балів.

Шахістки зіграли тай-брейк і визначили переможця після армагеддона. Для 28-річної Гирі це перша перемога на першості країни.

Новини
"Ви таке бачили?!" На ЧС із шахів відбувся неймовірний випадок зі збірною України

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на бойкот турнірів, які проводяться на території Росії, збірна України збирається брати участь на чемпіонаті світу з шахів , який відбудеться в Ханти-Мансійську.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
шахи
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...