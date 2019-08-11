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Гімнастка вперше в історії виконала унікальний елемент- опубліковано відео

4.3т Читати матеріал російською

Американська гімнастка Симона Байлс вписала своє ім'я в історію спорту, виконавши подвійне сальто назад з двома гвинтами.

Цей елемент, виконаний 22-річної спортсменкою на чемпіонаті США, нікому раніше в жіночій гімнастиці не вдавався.

У чоловіків такий елемент першим виконав північнокорейський гімнаст Лі Чонсон в 2004 році.

Байлс – чотириразова олімпійська чемпіонка Ріо 2016, 14-разова чемпіонка світу. Чотири рази поспіль Симона перемагала в абсолютній першості (2013, 2014, 2015 2018).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 квітня американська гімнастка зламала обидві ноги при приземленні під час виступу. Спортсменка не розрахувала стрибок і невдало приземлилася, отримавши страшні пошкодження.

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Тема
спортивна гімнастика
Місце
США
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Это мужик или женщина на анаболиках, как сёстры Уильямс?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
доктор тупин Я алкоголик, на коньяке!
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доктор тупин
доктор тупин
А ты?
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