Гімнастка вперше в історії виконала унікальний елемент- опубліковано відео

Американська гімнастка Симона Байлс вписала своє ім'я в історію спорту, виконавши подвійне сальто назад з двома гвинтами.

Цей елемент, виконаний 22-річної спортсменкою на чемпіонаті США, нікому раніше в жіночій гімнастиці не вдавався.

У чоловіків такий елемент першим виконав північнокорейський гімнаст Лі Чонсон в 2004 році.

Байлс – чотириразова олімпійська чемпіонка Ріо 2016, 14-разова чемпіонка світу. Чотири рази поспіль Симона перемагала в абсолютній першості (2013, 2014, 2015 2018).

Congrats to Simone Biles!



She is the FIRST person in HISTORY to perform a double -double dismount on a beam 🙌🏾👏🏾 pic.twitter.com/ukoAE2K7SO