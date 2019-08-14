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Гімнастка вперше в історії виконала неймовірний стрибок, порушивши всі закони фізики

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14-кратнiй чемпіонці світу зі спортивної гімнастики Сімоне Байлз вдався неймовірний стрибок на чемпіонаті США.

Дівчина вперше в історії під час вільних вправ змогла виконати подвійне сальто назад з трьома гвинтами.

Відео з виступом чотирикратної олімпійської чемпіонки за кілька днів зібрало понад 2 млн переглядів.

Користувач в Twitter bubbaprog для зручності сповільниввідеозапис, щоб користувачам було простіше зрозуміти, що витворяє Симона. У коментарях любителі спорту пишуть, що цей елемент порушує всі закони фізики і більше схожий на кадри з кінобойовика "Матриця".

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Раніше Симона вписала своє ім'я в історію спорту, виконавши подвійне сальто назад з двома гвинтами під час виступу на колоді.

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Тема
спортивна гімнастика
Особа
Сiмона Байлз
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