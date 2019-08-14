Гімнастка вперше в історії виконала неймовірний стрибок, порушивши всі закони фізики

14-кратнiй чемпіонці світу зі спортивної гімнастики Сімоне Байлз вдався неймовірний стрибок на чемпіонаті США.
Дівчина вперше в історії під час вільних вправ змогла виконати подвійне сальто назад з трьома гвинтами.
Відео з виступом чотирикратної олімпійської чемпіонки за кілька днів зібрало понад 2 млн переглядів.
Користувач в Twitter bubbaprog для зручності сповільниввідеозапис, щоб користувачам було простіше зрозуміти, що витворяє Симона. У коментарях любителі спорту пишуть, що цей елемент порушує всі закони фізики і більше схожий на кадри з кінобойовика "Матриця".
Simone Biles, in extreme slow motion. pic.twitter.com/mjdYp0zwkv- Timothy Burke (@bubbaprog) August 12, 2019
Раніше Симона вписала своє ім'я в історію спорту, виконавши подвійне сальто назад з двома гвинтами під час виступу на колоді.
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