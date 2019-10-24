Гімнастка виконала неймовірний стрибок і вразила фанатів

Знаменита американська гімнастка Сімона Байлз виконала стрибок перед початком матчу фінальної серії Головної ліги бейсболу (MLB) між "Х'юстон Астрос" і "Вашингтон Нешналс".

Гімнастка стала почесним гостем зустрічі і повинна була виконати перший кидок. Перед ним вона виконала сальто. У соцмережах назвали стрибок "ефектним і неймовірним".

"Приголомшлива спортсменка! Вона повинна завоювати золото на Олімпіаді в Токіо", "Кусай лікті, Світлано Хоркіна!", "Тримаємо кулачки за тебе в Токіо", – писали їй.

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На рахунку 22-річної Байлз 19 золотих медалей чемпіонатів світу. Вона чотири рази ставала олімпійською чемпіонкою на Іграх у Ріо-де-Жанейро в 2016 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні цього року Байлз вписала своє ім'я в історію спорту, виконавши подвійне сальто назад із двома гвинтами.

Цей елемент, виконаний 22-річною спортсменкою на чемпіонаті США, нікому раніше в жіночій гімнастиці не вдавався.

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