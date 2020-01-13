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13 січня • оновлено в 19:16
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Гімн України збентежив Харлан після перемоги у Канаді: момент потрапив на відео

1.5т
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Українська фехтувальниця Ольга Харлан, яка напередодні отримала блискучу перемогу на етапі Гран-прі в канадському Монреалі, була збентежена під час церемонії нагородження.

Наша співвітчизниця розгромила у фіналі росіянку Ольгу Нікітіну та зійшла на найвищу сходинку п'єдесталу. Після отримання медалей та коштовних призів в залі попросили всіх глядачів встати під час гімну України.

Ольга Харлан

Ольга Харлан

кадр з відео

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При цьому перші слова "Ще не вмерли..." зазвучали ще під час оголошення диктора по спорткомплексу, що стало повною несподіванкою для українки. Ольга повернулася у бік організаторів зі здивованим обличчям, що потрапило у телевізійну трансляцію. Пропонуємо вашій увазі відео цього моменту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал Гран-прі з фехтування в Монреалі завершився перемогою Харлан над росіянкою Нікітіною 15:7.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Фехтування
Особа
Ольга Харлан
Місце
Канада Монреаль
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