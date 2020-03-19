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19 березня • оновлено в 19:25
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Гігантський український боксер одним рухом відправив суперника у вбивчий нокаут

3.6т
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В інтернеті набирає популярність потужний нокаут від двометрового українського боксера муай-тай Олега Приймачова.

29-річний уродженець села Засулля (Лубенський район, Полтавська область), який в минулому році виграв чемпіонат світу, вирубав опонента вбивчий ударом коліна в голову.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Приймачов став володарем золотої медалі в змаганнях з тайського боксу на Всесвітніх іграх-2017, які проходили у Вроцлаві (Польща) з 20 по 30 липня. Олег посів перше місце у ваговій категорії понад 91 кг після того, як його суперник в фіналі відмовився виходити на бій.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
тайський бокс (муай-тай)
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