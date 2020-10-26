Гетжі зізнався, що сказав Хабібу після бою

Американський боєць Джастін Гетжі підтримав росіянина Хабіба Нурмагомедова після поєдинку на шоу Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC).

Бій UFC 254 завершився перемогою Хабіба технічним нокаутом у другому раунді, після чого росіянин розплакався в октагоні через смерть свого батька. У цей момент Гетжі підійшов до Нурмагомедова і звернувся до суперника, повідомив сам американець в коментарі BT Sport.

"Шкода, що у мене не було можливості поговорити з тобою. Ти тільки що змусив батька пишатися", – сказав американський боєць.

Нагадаємо, Абдулманап Нурмагомедов помер у віці 57 років через ускладнення на тлі коронавірусу. Батькові Хабіба була зроблена операція на серці. Крім того, у нього були вражені 75% легких.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ підрахували, скільки заробив Хабіб Нурмагомедов за бій з Джастіном Гетжі.