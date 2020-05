Гетжі сенсаційно нокаутував Фергюсона на UFC 249

Американський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Джастін Гетжі сенсаційно переміг співвітчизника Тоні Фергюсона і завоював титул тимчасового чемпіона у легкій вазі.

Головний бій турніру UFC 249 пройшов в ніч з 9 на 10 травня у Джексонвіллі (штат Флорида, США) і завершився перемогою Гетжі технічним нокаутом в п'ятому раунді.

Фергюсон вважався очевидним фаворитом бою і в першому раунді спочатку підтверджував цей статус, тримаючи суперника на дистанції. До того ж, Джастін постійно намагався вкладатися в кожен удар, витрачаючи сили.

Однак уже з другої п'ятихвилинки Гетжі став перехоплювати ініціативу, раз по раз потрапляючи в ціль. У середині третього раунду Джастін підловив опонента лівим боковим, а потім серією з двох джебів, змусивши Фергюсона похитнутися. У наступному відрізку бою Тоні змушений буквально втечею рятуватися від нокауту.

П'ятий раунд перетворився в повне домінування Гетжі, кожен удар якого влучав у ціль. У підсумку після чергового точного влучання кут Тоні Фергюсона відмовився від продовження бою.

