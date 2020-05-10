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10 травня • оновлено в 08:44
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Гетжі сенсаційно нокаутував Фергюсона на UFC 249

2.2т
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Американський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Джастін Гетжі сенсаційно переміг співвітчизника Тоні Фергюсона і завоював титул тимчасового чемпіона у легкій вазі.

Фергюсон – Гетжі

Фергюсон – Гетжі

Головний бій турніру UFC 249 пройшов в ніч з 9 на 10 травня у Джексонвіллі (штат Флорида, США) і завершився перемогою Гетжі технічним нокаутом в п'ятому раунді.

Фергюсон вважався очевидним фаворитом бою і в першому раунді спочатку підтверджував цей статус, тримаючи суперника на дистанції. До того ж, Джастін постійно намагався вкладатися в кожен удар, витрачаючи сили.

Фергюсон – Гетжі

Фергюсон – Гетжі

Фергюсон – Гетжі

Фергюсон – Гетжі

Фергюсон – Гетжі

Фергюсон – Гетжі

Однак уже з другої п'ятихвилинки Гетжі став перехоплювати ініціативу, раз по раз потрапляючи в ціль. У середині третього раунду Джастін підловив опонента лівим боковим, а потім серією з двох джебів, змусивши Фергюсона похитнутися. У наступному відрізку бою Тоні змушений буквально втечею рятуватися від нокауту.

Джастін Гетжі

Джастін Гетжі

Джастін Гетжі

Джастін Гетжі

Фергюсон – Гетжі

Фергюсон – Гетжі

П'ятий раунд перетворився в повне домінування Гетжі, кожен удар якого влучав у ціль. У підсумку після чергового точного влучання кут Тоні Фергюсона відмовився від продовження бою.

Таким чином, Джастін Гетжі став головним претендентом на бій з володарем повноцінного чемпіона в легкій вазі росіянином Хабібом Нурмагомедовим. У свою чергу Фергюсон перервав серію з 12 поєдинків без поразок.

Тоні Фергюсон

Тоні Фергюсон

Відзначимо, що спочатку Фергюсон повинен був битися саме з Хабібом 18 квітня в Нью-Йорку, проте через пандемію коронавірусу бій зірвався. Пізніше було перенесено і сам турнір UFC 249.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Петтіс переміг Дональда Серроне в матчі-реванші на UFC 249

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
Особа
Тонi Фергюсон
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