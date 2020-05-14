"Геній єдиноборств": МакГрегор звернувся до сім'ї Нурмагомедових

Михайло Морозов Інші види спорту 09:55, 14.05.2020 Оновлено: 10:12, 14.05.2020

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор висловив підтримку родині свого одвічного суперника Хабіба Нурмагомедова, чий батько, Абдулманап, знаходиться в комі в реанімації.

"Молюсь за одужання Абдулманапа Нурмагомедова. Ця людина виховала більше чемпіонів з різних видів боротьби, ніж ви можете собі уявити. Справжній геній змішаних єдиноборств. Я був дуже засмучений, почувши про ці новини. Молюся за сім'ю Нурмагомедова", – написав МакГрегор у себе в Twitter.

Хабіб і Абдулманап Нурмагомедова
Спорт-Експрес

Нагадаємо, що 25 квітня Нурмагомедов-старший був госпіталізований з підозрою на пневмонію. Тест на коронавірус, який йому зробили, показав негативний результат. 57-річний Абдулманап є тренером по самбо і змішаним єдиноборствам. За свою кар'єру він виховав 20 чемпіонів світу з бойового самбо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Абдулманап Нурмагомедов знаходиться у вкрай важкому стані в одному з військових клінічних госпіталів.

Коментувати
Спорт Інші види спорту

Дивіться також

На Донбасі загинули молоді бійці ЗСУ: імена і фото Героїв

Офіс президента розкрив нові дані про візит Зеленського до Оману: їздив не від держави

"Слуга"-ресторатор зібрався у мери Києва

Україну не запросили: підсанкційний представник Путіна обговорив Донбас у ФРН

РНБО продовжила заборону російських сайтів, Рада підтримала: слово за Зеленським