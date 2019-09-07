"Гантелі жер?" Хабіб вразив вчинком перед боєм з Пор'є

Абдулманап Нурмагомедов, батько і тренер російського чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова, заявив, що син набрав 8 кг за добу перед боєм з Дастіном Пор'є.

"Хабіб не буде важким. Він набрав 8 кг", - наводить слова Абдулманап Нурмагомедова ТАСС.

Цей факт вразив шанувальників дагестанського бійця.

Ще на початку цього тижня Хабіб важив 76 кілограмів. Наполегливі тренування і спеціальні процедури дозволили скинути зайві кілограми, але на зважуванні бійцеві довелося зняти одяг, щоб потрапити в ліміт ваги в 70,3 кг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова (27-0) проти тимчасового володаря титулу Дастіна Порье (25-5, 1 NC) пройде 7 вересня в Абу-Дабі на UFC 242.

Напередодні було опубліковано точний час початку цього поєдинку.

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