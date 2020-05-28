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28 травня • оновлено в 16:51
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Гандболістка збірної України Ірина Стельмах перейшла в російську команду

1.4т
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Гандболістка збірної України Ірина Стельмах, останньою командою якої був білоруський "Гомель", перейшла в російську "Астраханочку".

Як повідомляє видання XSPORT, угода підписана на один рік, але може бути продовжена ще на рік за згодою сторін. У сезоні 2019/20 "Астраханочка" брала участь у Кубку Європейської гандбольної федерації.

Ірина Стельмах в складі "Гомеля"

Ірина Стельмах в складі "Гомеля"

XSPORT.ua

У складі "Гомеля" Стельмах виграла "золото" чемпіонату Білорусі 2019/20.

Відзначимо, що раніше "Астраханочка" підписала контракт з ще однією українкою, яка виступає в Білорусі – основною правою крайньою збірної України Євгенією Левченко з команди "БНТУ-БелАЗ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у баскетбольну збірну України, американський захисник "Київ-Баскета" Кейсі Шеферд, продовжить клубну кар'єру в Росії.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Гандбол
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