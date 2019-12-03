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3 грудня • оновлено в 14:22
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Ганьба: росіянка жахливо виконала гімн на чемпіонаті країни – відеофакт

3.3т
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У Москві відбувся чемпіонат Росії із дзюдо для спортсменів до 18 років, в якому взяли участь 772 особи, але не спортивна складова запам'ятається присутнім.

Як повідомляє Чемпионат, співачка Тамара Череповська зганьбилася під час виконання російського гімну, забувши його перші слова.

Виконавиця гімну Росії

Виконавиця гімну Росії

Korrespondent.net

"Вона була абсолютно нормальною, не в стані алкогольного сп'яніння. Свою роль відіграв людський фактор. Як-то кажуть, і на мудрих іноді чорт їздить", – заявив директор виконавиці.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній волейболіст збірної Росії Олексій Спиридонов влаштував п'яний дебош на дитячому турнірі з тенісу, в якому брала участь його донька.

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Тема
дзюдо
Місце
Росія Москва
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Перемога из перемог!!! Х*хлы, праздник устройте еще. Нация д*билов.
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1
1
Ирис Ирис
Ирис Ирис
Ну вот, хоть какая то прэмога сегодня на Обозе.
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0
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Разволновалась, бывает
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