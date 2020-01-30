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30 січня • оновлено в 11:47
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"Ганьба MMA": легендарний російський боєць принизив Ємельяненка

1.4т
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Російський боєць змішаного стилю Сергій Харитонов розкритикував свого колегу Олександра Емельяненка після його виходу з СІЗО, назвавши його ганьбою MMA.

"Це ганьба ММА. Ганьба нашому спорту. Для мене спортсмен, який займається ММА, – це порядна людина. Так, я теж не святий, теж можу випити. Але у мене ніколи не зносить дах. А якщо у тебе зносить дах, то випий десь за містом", – цитує Харитонова агентство RT.

Олександр Ємельяненко і Сергій Харитонов

Олександр Ємельяненко і Сергій Харитонов

Чемпіонат

Він також не розуміє, чому люди так веселяться після новин про інциденти з Ємельяненком. Харитонов вважає, що вони повинні спробувати поставити себе на місце людини, яка постраждала від російського бійця.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ємельяненко був затриманий за п'яний дебош у ніч на 21 січня в передмісті Анапи.

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Особа
Олександр Емельяненко
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