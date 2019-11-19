Футболіст ударом коліна в голову нокаутував дівчину-фотографа - опубліковано відео

Неприємний епізод стався під час матчу з американського футболу між командами коледжів Джорджії і Оберна.

Квотербек господарів провів силовий прийом на супернику Брайану Херрійне. Останнього виштовхнуло з-за меж ігрового майданчика, де він врізався в дівчину-фотографа. Від сильного удару коліном в голову вона втратила свідомість.

Дівчині потрібна була допомога лікарів. Як зазначає видання The Sun, вона була доставлена в лікарню. Зустріч завершилася перемогою футболістів з Джорджії з рахунком 14:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст аргентинського "Спортинга" Луїс Антунеш до втрати свідомості побив арбітра Габріеля Кортінес, який показав йому другу жовту картку. Інцидент стався в кінці другого тайму.

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