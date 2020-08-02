Фото Ісінбаєвої в купальнику викликало бурхливу реакцію фанатів

Знаменита російська легкоатлетка Олена Ісінбаєва розмістила свої фото з відпочинку, викликавши бурхливу реакцію фанатів.

Ісінбаєва сфотографувалася у гірської річки в злитому купальнику.

"Купання в гірській річці омолоджує. Течія сильна, потік збиває з ніг. Температура річки по відчуттю чотири градуси, але це не точно (порівнюю з ополонкою)", – написала спортсменка під постом.

"Бажаю вам як слід омолодитися!" – зазначив в коментарі користувач з ніком andreykozhaev. Деякі фанати при цьому високо оцінили фізичну форму колишньої спортсменки. "Гаджієвна - красуня, чудово виглядаєте!", "Дуже красива", – написали вони.

Олена Ісінбаєва на квадроциклі Instagram Олени Ісінбаєвої

Олена Ісінбаєва в гірській річці Instagram Олени Ісінбаєвої

Олена Ісінбаєва Instagram Олени Ісінбаєвої

Олімпійська чемпіонка зі стрибків з жердиною Олена Ісінбаєва на своїй сторінці в Instagram розкритикувала блогерів і нарвалася на серйозну відповідь критику.