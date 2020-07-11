Фітнес-тренер назвав "ультранебезпечний" спосіб спалювання калорій

Використання велосипеда в місті для спалювання жирів "ультранебезпечно", заявив в інтерв'ю радіо Sputnik відомий фітнес-тренер Лев Гончаров.

За словами авторитетного фахівця, який написав не одну книгу по жироспалюванню і дієтах, головна проблема в обов'язковій умові, якої складно дотримуватися при міській їзді. Для ефективного спалювання жирів під час кардиотренувань треба підтримувати високий пульс. У кожної людини цей показник буде індивідуальним, але усереднені значення становлять приблизно від 120 до 150 ударів серця в хвилину. При такому показнику можна ефективно спалювати жир і не шкодити організму.

"Проблема велосипедистів в тому, що якщо вони їздять по пішохідних доріжках, то вони можуть збити пішохода, а якщо їдуть по проїжджій частині, то їх може збити автомобіль. Велосипеди в місті – це ультранебезпечне заняття, тому їзда виходить обережна і повільна з постійними зупинками. Домогтися високого пульсу під час такої прогулянкової їзді не так просто", – розповів Гончаров.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, лікарі-дієтологи з'ясували, що під час інтенсивних тренувань для швидкого спалювання жиру і нарощування м'язової маси слід їсти яйця, банани, авокадо та інші продукти.