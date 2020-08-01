Фітнес-блогер звинуватив Ємельяненка у вживаннi допінгу

Максим Іншаков Інші види спорту 11:56, 1.08.2020 Оновлено: 13:04, 1.08.2020

Відомий фітнес-блогер Олексій Клакоцький звинуватив бійця змішаного стилю (MMA) Олександра Ємельяненка в застосуванні допінгу.

Він уточнив, що одна з ознак застосування заборонених препаратів – залите тіло, за якого пухне обличчя спортсмена.

"Не сумніваюся, що Ємельяненко хімічить перед боями. Дуже добре помітно, як змінюється форма його обличчя, як би це не було дивно, і форма тіла пiд час пiдготовки", – заявив Клакоцький на каналі каналі "Особистий Апгрейд" в YouTube.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 липня Ємельяненко був нокаутований Магомедом Ісмаїловим на турнірі в Сочі. Важковаговик поступився вперше з 2014 року. Після поєдинку Ємельяненко був відправлений до лікарні.

Пізніше було опубліковано повне відео цієї зустрічі. Крім того, з'явився лаконічний коментар Олександра.

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