Фітнес-блогер звинуватив Ємельяненка у вживаннi допінгу

Відомий фітнес-блогер Олексій Клакоцький звинуватив бійця змішаного стилю (MMA) Олександра Ємельяненка в застосуванні допінгу.

Він уточнив, що одна з ознак застосування заборонених препаратів – залите тіло, за якого пухне обличчя спортсмена.

"Не сумніваюся, що Ємельяненко хімічить перед боями. Дуже добре помітно, як змінюється форма його обличчя, як би це не було дивно, і форма тіла пiд час пiдготовки", – заявив Клакоцький на каналі каналі "Особистий Апгрейд" в YouTube.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 липня Ємельяненко був нокаутований Магомедом Ісмаїловим на турнірі в Сочі. Важковаговик поступився вперше з 2014 року. Після поєдинку Ємельяненко був відправлений до лікарні.

Пізніше було опубліковано повне відео цієї зустрічі. Крім того, з'явився лаконічний коментар Олександра.