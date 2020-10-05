Фінал чемпіонату світу з картингу закінчився свавіллям на трасі та бійкою. Відео

У фіналі чемпіонату світу з картингу, який відбувся на трасі в італійському Лонато, трапився скандал, який згодом переріс у бійку.

Як повідомляє видання WideWorldOfSports, 23-річний гонщик Лука Корбері розбився і був змушений достроково закінчити заїзд. Згідно з правилами змагання, він повинен був залишити картодром у супроводі працівників безпеки, однак замість цього італієць від'єднав бампер від свого транспортного засобу і підійшов з ним до траси. Дочекавшись, поки його кривдник Паоло Іпполіто проїде коло, він спробував влучити деталлю свого карта в транспортний засіб суперника. На щастя, до аварії це не призвело.

Конфлікт між гонщиками продовжився і після закінчення заїзду. Роздратований Корбері напав на Іпполіто в зоні для піт-стопів, в результаті чого почалася масова бійка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команди баскетбольної Суперліги Парі-Матч влаштували масову бійку під час спарингу.