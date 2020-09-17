Фігуристку збірної Росії дискваліфікували на 10 років за підробку меддовідки

Фігуристку збірної Росії Марію Сотскову дискваліфікували на десять років за підробку медичної довідки, повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в РУСАДА.

У Дисциплінарному комітетi Російського антидопінгового агентства заявили, що Сотскова представила фальшивий документ в якості виправдання за пропуск допінг-тестів.

"За наявною у мене інформацією, в одній iз допінг-проб спортсменки також було виявлено заборонену речовину. Думаю, скоро має з'явитися офіційне рішення на сайті РУСАДА", – додав співрозмовник ТАСС.

Сотскова – срібний призер фіналу Гран-прі сезону-2017/2018. На Олімпійських іграх в Пхенчхані вона посіла восьме місце. В її активі також "срібло" і "бронза" чемпіонатів Росії.

У 2019 російського стрибуна у висоту Данила Лисенка відсторонили від змагань на два роки через пропуску допінг-тестів. Спортсмен надав підроблені документи, які нібито підтверджували його хворобу під час здачі тестів.