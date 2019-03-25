Фігуристка вперше в історії виконала унікальний стрибок - відеофакт

Представниця Казахстану Елізабет Турсинбаєва стала першою фігуристкою в світі, яка виконала четверний сальхов. Епізод трапився під час довільної програми на чемпіонаті світу в Японії.

"Я не можу повірити, що я виконала цей стрибок", - лаконічно прокоментувала свій успіх 19-річна казашка.

Раніше ніхто не виконував цей елемент на дорослих змаганнях. У результаті Турсинбаєва взяла "срібло" чемпіонату світу-2019, програвши росіянці Аліні Загитовій.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відома російська фігуристка Софія Євдокимова роздяглася під час виступу.

До цього інша російська фігуристка Єлизавета Туктамишева роздяглася під час показових виступів на Гран-прі в Канаді.

Після цього почався справжній флешмоб, під назвою Tuktik Challenge, до якого приєдналися інші фігуристи. Спортсмени повторили трюки Лізи і також роздяглися до нижньої білизни.

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