МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Інші види спорту

Фігуристка вперше в історії виконала унікальний стрибок - відеофакт

4.6тЧитати матеріал російською

Представниця Казахстану Елізабет Турсинбаєва стала першою фігуристкою в світі, яка виконала четверний сальхов. Епізод трапився під час довільної програми на чемпіонаті світу в Японії.

"Я не можу повірити, що я виконала цей стрибок", - лаконічно прокоментувала свій успіх 19-річна казашка.

Раніше ніхто не виконував цей елемент на дорослих змаганнях. У результаті Турсинбаєва взяла "срібло" чемпіонату світу-2019, програвши росіянці Аліні Загитовій.

Новини
Видно все: російська фігуристка виступила в незвичайному ''голому'' костюмі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відома російська фігуристка Софія Євдокимова роздяглася під час виступу.

До цього інша російська фігуристка Єлизавета Туктамишева роздяглася під час показових виступів на Гран-прі в Канаді.

Після цього почався справжній флешмоб, під назвою Tuktik Challenge, до якого приєдналися інші фігуристи. Спортсмени повторили трюки Лізи і також роздяглися до нижньої білизни.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки