Фіаско Росії: українські стрибуни сенсаційно взяли "срібло" Європейських ігор

Український дует Антона Давиденка та Миколи Просторова завоював срібну медаль у синхронних стрибках на батуті на Європейських іграх-2019, які в ці дні проходять у Мінську.
Цей успіх став сенсаційним, адже фаворитами змагань вважалися росіяни і господарі білоруси. Однак виступи обох пар завершилися падіннями і в підсумковому протоколі вони опинилися на останніх місцях.
Зате українці показали відмінний виступ, отримавши 51,350 бала. Лише помарка при приземленні не дозволила нашим завоювати "золото". У підсумковому протоколі "жовто-сині" всього 0,1 бала поступилися парі з Польщі.
Антон Давиденко та Микола Просторов
НОК України
Відзначимо, що ця медаль стала єдиною для України в третій день Європейських ігор-2019.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українські стрільці Олена Костевич та Олег Омелянчук встановили рекорд Європейських ігор.
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