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Фіаско Росії: українські стрибуни сенсаційно взяли "срібло" Європейських ігор

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Український дует Антона Давиденка та Миколи Просторова завоював срібну медаль у синхронних стрибках на батуті на Європейських іграх-2019, які в ці дні проходять у Мінську.

Цей успіх став сенсаційним, адже фаворитами змагань вважалися росіяни і господарі білоруси. Однак виступи обох пар завершилися падіннями і в підсумковому протоколі вони опинилися на останніх місцях.

Зате українці показали відмінний виступ, отримавши 51,350 бала. Лише помарка при приземленні не дозволила нашим завоювати "золото". У підсумковому протоколі "жовто-сині" всього 0,1 бала поступилися парі з Польщі.

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Антон Давиденко та Микола Просторов

Антон Давиденко та Микола Просторов

НОК України

Відзначимо, що ця медаль стала єдиною для України в третій день Європейських ігор-2019.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські стрільці Олена Костевич та Олег Омелянчук встановили рекорд Європейських ігор.

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Тема
Європейські ігри 2019
Місце
БілорусьМінськ
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
У Украины аж 5 зрлотых медалей, а у России только 22.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Так-то Россия на первом месте, но это х0хлы старательно умалчивают. Нация д*билов.
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
В плане- попрыгать. РФ вообще лузер перед нами!!! Мы всей страной тренируемся!!)
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