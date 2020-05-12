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12 травня • оновлено в 15:40
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Фергюсона й Олійника відсторонили від боїв UFC

1.2т
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Бійців змішаних єдиноборств Тоні Фергюсона і Олексія Олійника відсторонили від боїв через пошкодження, отримані під час UFC 249.

Як повідомляє MMAJunkie, після перелому орбітальної кістки американець не зможе брати участь у поєдинках протягом двох місяців. У програному бою за титул тимчасового чемпіона в легкій вазі проти Джастіна Гетжі Фергюсон пропустив 143 акцентованих удари, 100 з яких влучили в голову.

Олійник - Вердум

Олійник - Вердум

The New York Times

Олійника, який народився і жив у Харкові, але прийняв російське громадянство шість років тому, відсторонили від поєдинків на півроку. В рамках UFC 249 він добув непросту перемогу над Фабрісіо Вердумом, здолавши досвідченого бразильця за рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді 2014 року Олійник перед боєм в США проти американця Джареда Рошолта вийшов на зважування в майці із зображенням президента РФ Володимира Путіна. Раніше Олексій назвав протестуючих у 2014 році на Майдані Незалежності "стадом".

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
UFC
Особи
Тонi Фергюсон Олексій Олійник
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