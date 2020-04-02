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2 квітня • оновлено в 11:23
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Фергюсон розніс Хабіба за відмову від UFC 249 і закликав позбавити його чемпіонського поясу

1.3т
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Американський боєць Тоні Фергюсон закликав керівництво Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) позбавити росіянина Хабіба Нурмагомедова чемпіонського поясу в легкій вазі.

Хабіб Нурмагомедов, Дана Уайт і Тоні Фергюсон

Хабіб Нурмагомедов, Дана Уайт і Тоні Фергюсон

Фергюсон також жорстко висміяв опонента, з яким повинен був побитися 18 квітня, за відмову від бою. "Він прекрасно знав, що треба робити, щоб врятувати кард UFC 249. Але він просто відвалив убік. Він наляканий і тікає. Він повинен бути позбавлений титулу", – цитує американця ESPN.

На своїй сторінці в соціальній мережі Twitter Тоні ще жорсткіше пройшовся по Хабібу, виклавши підкаст до свого інтерв'ю для Sports Center.

"Ми його налякали. Він міг повернутися до США з Абу-Дабі. У нього є все, щоб сісти в літак і повернутися. Ми налякали його вже вдруге. Я як найманий вбивця, а Хабіб і Конор бігають з хвостами по-між ніг, як пси, як боягузливі кицьки. Хабіб – с*чка. Я говорив йому, що витру чортову підлогу його папахою, і він застряг", – сказав Фергюсон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент UFC Дана Уайт заявив, що не здивувався рішенню Хабіба Нурмагомедова відмовитися від бою з Тоні Фергюсоном.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Хабiб - Фергюсон UFC
Особа
Хабiб Нурмагомедов
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