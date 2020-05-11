Фергюсон отримав серйозну травму в бою з Гетжі

Американський боєць змішаних єдиноборств Тоні Фергюсон заробив перелом орбітальної кістки під час бою за титул тимчасового чемпіона в легкій вазі на UFC 249 проти Джастіна Гетжі.

Про це повідомляє видання Yahoo! Sports з посиланням на президента Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейну Уайта. Гетжі "зламав" Фергюсону обличчя, завдавши по ньому велику кількість нищівних ударів. Зі 143 акцентованих ударів у виконанні Джастіна 100 влучили в голову Тоні.

Фергюсон - Гетжі СПОРТ bigmir) net

Нагадаємо, що Гетжі став володарем тимчасового пояса UFC у легкій вазі, перемігши Фергюсона технічним нокаутом у п'ятому раунді поєдинку. Очікується, що тепер він, а не Тоні, стане наступним суперником росіянина Хабіба Нурмагомедова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, французький боєць ММА Френсіс Нганну добув ефектну перемогу нокаутом над суринамцем Жаірзіньо Розенструйком на UFC 249.

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