Фергюсон назвав Хабіба йолопом

Знаменитий американський боєць змішаних єдиноборств Тоні Фергюсон образив чинного чемпіона UFC у легкій вазі росіянина Хабіба Нурмагомедова.

Бій Нурмагомедов – Фергюсон вже п'ять разів зривався з різних причин, в останній раз це відбулося в березні 2020 року.

"Не хвилюйся, дурень. Скоро побачимося", – написав 36-річний Фергюсон в своєму Instagram.

Раніше глава UFC Дана Уайт повідомив, що все ще розглядає можливість бою між Нурмагомедовим і Фергюсоном. Бій Нурмагомедова з Джастіном Гетжі відбудеться 24 жовтня, він пройде на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі.

9 травня 2020 року в рамках турніру UFC 249 Фергюсон зустрівся в бою за титул тимчасового чемпіона в легкій вазі проти Джастіна Гетжі і програв технічним нокаутом в п'ятому раундi.