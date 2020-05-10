Фергюсон госпіталізований після нокауту від Гетжі на UFC 249

Боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Тоні Фергюсон був госпіталізований після поразки в поєдинку проти тимчасового чемпіона UFC у легкій вазі Джастіна Гетжі на турнірі UFC 249.

Фергюсон - Гетжі

Знаменитого легковаговика доставили в одну з лікарень Джексонвиля, інформує TalkSport. Інших подробиць не повідомляється.

Фергюсон отримав кілька серйозних розсічень і гематом. Гетжі нокаутував Фергюсона в п'ятому раунді.

36-річний Фергюсон програв технічним нокаутом в п'ятому раунді бою. Гетжі завоював пояс тимчасового чемпіона UFC у легкій вазі. Пізніше з'явилося відео кращих моментів і нокауту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в со-головному бою Генрі Сехудо добув яскраву перемогу над співвітчизником Доменіком Крусом, захистивши пояс чемпіона організації в найлегшій вазі.

Крім того, ексчемпіон UFC у легкій вазі Ентоні Петтіс переміг Дональда Серроне в матчі реванші. Поєдинок завершився одноголосним рішенням суддів на користь Петтіса 29-28, 29-28, 29-28.

У ще одній зустрічі француз Френсіс Нгану добув ефектну перемогу нокаутом над суринамцем Жаірзіньо Розенструйком.

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