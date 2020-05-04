Фергюсон – Гетжі: прогноз на головний бій UFC 249

Американський боєць Тоні Фергюсон буде вважатися фаворитом протистояння, коли вийде в октагон проти співвітчизника Джастіна Гетжі в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC).

Поєдинок пройде в рамках вечора UFC 249 9 травня в американському Джексонвіллі (штат Флорида), а Гетжі в головній події шоу стане заміною росіянинові Хабібу Нурмагомедову, який відмовився летіти до Америки через карантин в РФ.

Фергюсон – Гетджі

Бій Фергюсон – Гетжі був офіційно підтверджений, а букмекери вже почали приймати ставки на поєдинок. Ставки на перемогу Тоні приймаються з коефіцієнтом 1,53. А успіх його опонента оцінюється котируванням 2,50.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов обурився критикою через його відмову їхати до США на бій із Тоні Фергюсоном.