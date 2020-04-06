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6 квітня • оновлено в 22:11
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Фергюсон – Гетжі: прогноз на ймовірний головний бій UFC 249

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Американський боєць Тоні Фергюсон буде вважатися фаворитом протистояння, якщо вийде в октагон проти співвітчизника Джастіна Гетжі в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC).

Поєдинок, як очікується пройде в межах вечора UFC 249 18 квітня в США, а Гетжі в головній події шоу стане заміною росіянинк Хабібу Нурмагомедову, який відмовився летіти до Америки через карантин в РФ.

Фергюсон – Гетджі

Фергюсон – Гетджі

Незважаючи на те, що бій Фергюсон – Гетжі офіційно ще не підтверджено, букмекери вже почали приймати ставки на поєдинок. Ставки на перемогу Тоні приймаються з коефіцієнтом 1,69. А успіх його опонента оцінюється котируванням 2,20.

Фергюсон – Гетжі: прогноз на ймовірний головний бій UFC 249

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов обурився критикою через його відмову їхати до США на бій з Тоні Фергюсоном.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Хабiб - Фергюсон UFC
Особа
Хабiб Нурмагомедов
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