Фергюсон – Гетжі: прогноз на ймовірний головний бій UFC 249

Американський боєць Тоні Фергюсон буде вважатися фаворитом протистояння, якщо вийде в октагон проти співвітчизника Джастіна Гетжі в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC).

Поєдинок, як очікується пройде в межах вечора UFC 249 18 квітня в США, а Гетжі в головній події шоу стане заміною росіянинк Хабібу Нурмагомедову, який відмовився летіти до Америки через карантин в РФ.

Фергюсон – Гетджі

Незважаючи на те, що бій Фергюсон – Гетжі офіційно ще не підтверджено, букмекери вже почали приймати ставки на поєдинок. Ставки на перемогу Тоні приймаються з коефіцієнтом 1,69. А успіх його опонента оцінюється котируванням 2,20.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов обурився критикою через його відмову їхати до США на бій з Тоні Фергюсоном.

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