Фергюсон – Гетжі: дивитися онлайн UFC 249

В американському Джексонвіллі (штат Флорида) у суботу, 9 травня, пройде довгоочікуваний вечір єдиноборств Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) – UFC 249.

Головною подією шоу стане поєдинок американців Тоні Фергюсона та Джастіна Гетжі. На кону стоятиме титул тимчасового чемпіона у легкій вазі. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію UFC 249. Початок – о 4:00 ранку неділі, 10 травня, за київським і московським часом.

Фергюсон – Гетжі

Нагадаємо, що спочатку головним боєм UFC 249 повинен був стати поєдинок Тоні Фергюсона проти Хабіба Нурмагомедова, однак росіянин відмовився від виходу в октагон, пославшись на самоізоляцію в умовах пандемії коронавірусу.

ДЕ ДИВИТИСЯ ФЕРГЮСОН – ГЕТЖІ

Побачити протистояння в Україні можна буде на телеканалі Setanta Sports.

Пряму трансляцію зі США в Росії запланував провести РЕН ТВ.

Крім того, фанати єдиноборств зможуть стежити за UFC 249 на офіційному каналі промоушина UFC TV.

Тоні Фергюсон

ПРОГНОЗ НА ФЕРГЮСОН – ГЕТЖІ

Фаворитом бою вважається Тоні Фергюсон. Ставки на його перемогу приймаються з коефіцієнтом 1,50. Показники ж на успіх Гетжі досягають рівня 2,60.

При цьому аналітики твердо впевнені, що поєдинок триватиме не більше двох раундів. Котирування на відповідну позицію дорівнює 1,67.

ГОНОРАРИ ФЕРГЮСОН – ГЕТЖІ

Фаворит бою гарантовано отримає 500 тисяч доларів. Фергюсон також може розраховувати на бонус у $90 тисяч.

Зі свого боку Гетжі заробить 150 тисяч доларів. Стільки ж Джастін отримає, якщо виграє бій.

Крім того, обом бійцям будуть нараховані бонуси від реалізації платних трансляцій.

Фергюсон – Гетжі

СЛОВА ПЕРЕД БОЄМ

Тоні Фергюсон:

– Наскільки я розумію, у мене є пояс чемпіона. Мене не потрібно позбавляти титулу. Є великий бовдур, жирний Хабіб. Він не хотів битися. Він утік як пес, піджавши хвіст. Те ж саме з Конором. "Я буду наступним, я буду наступним" – ось що всі говорили. Але де вони? Чому я повинен був хотіти битися з Хабібом? Чому я повинен битися з тим, кого не існує?

Джастін Гетжі:

– Я буду битися, поки не зупиню Тоні Фергюсона або поки він мене не зупинить. Ось що я роблю, і ось що я завжди робив. У мене є необхідна сила, щоб вимкнути йому світло, і я вірю, що зроблю це.

Тоні Фергюсон

Дана Уайт, президент UFC:

– Раз не вийшло організувати бій Хабіба і Тоні, треба робити поєдинок Фергюсон – Гетжі, тут і думати нічого. Переможець стане тимчасовим чемпіоном. Думаю, всі бачили слова Хабіба про те, що він готовий битися після Рамадану. Люди звинувачували його в тому, що він застряг у Росії, але Хабіб говорив правду. Ніхто з нас не міг такого передбачити. Ми всі ухвалили погані рішення, через які він застряг у Росії. Це не тільки його провина – ми всі помилилися. Я теж несу за це відповідальність. Але так уже вийшло.

ПРОМО UFC 249

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дана Уайт пояснив, що перешкоджає організації реваншу між Хабібом Нурмагомедовим і Конором МакГрегором.

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