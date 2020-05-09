Головна Новини
9 травня • оновлено в 11:42
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Фергюсон – Гетжі: дивитися онлайн UFC 249

Читати матеріал російською

В американському Джексонвіллі (штат Флорида) у суботу, 9 травня, пройде довгоочікуваний вечір єдиноборств Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) – UFC 249.

Головною подією шоу стане поєдинок американців Тоні Фергюсона та Джастіна Гетжі. На кону стоятиме титул тимчасового чемпіона у легкій вазі. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію UFC 249. Початок – о 4:00 ранку неділі, 10 травня, за київським і московським часом.

Фергюсон – Гетжі

Фергюсон – Гетжі

Нагадаємо, що спочатку головним боєм UFC 249 повинен був стати поєдинок Тоні Фергюсона проти Хабіба Нурмагомедова, однак росіянин відмовився від виходу в октагон, пославшись на самоізоляцію в умовах пандемії коронавірусу.

ДЕ ДИВИТИСЯ ФЕРГЮСОН – ГЕТЖІ

Побачити протистояння в Україні можна буде на телеканалі Setanta Sports.

Пряму трансляцію зі США в Росії запланував провести РЕН ТВ.

Крім того, фанати єдиноборств зможуть стежити за UFC 249 на офіційному каналі промоушина UFC TV.

Тоні Фергюсон

Тоні Фергюсон

ПРОГНОЗ НА ФЕРГЮСОН – ГЕТЖІ

Фаворитом бою вважається Тоні Фергюсон. Ставки на його перемогу приймаються з коефіцієнтом 1,50. Показники ж на успіх Гетжі досягають рівня 2,60.

При цьому аналітики твердо впевнені, що поєдинок триватиме не більше двох раундів. Котирування на відповідну позицію дорівнює 1,67.

ГОНОРАРИ ФЕРГЮСОН – ГЕТЖІ

Фаворит бою гарантовано отримає 500 тисяч доларів. Фергюсон також може розраховувати на бонус у $90 тисяч.

Зі свого боку Гетжі заробить 150 тисяч доларів. Стільки ж Джастін отримає, якщо виграє бій.

Крім того, обом бійцям будуть нараховані бонуси від реалізації платних трансляцій.

Фергюсон – Гетжі

Фергюсон – Гетжі

СЛОВА ПЕРЕД БОЄМ

Тоні Фергюсон:

– Наскільки я розумію, у мене є пояс чемпіона. Мене не потрібно позбавляти титулу. Є великий бовдур, жирний Хабіб. Він не хотів битися. Він утік як пес, піджавши хвіст. Те ж саме з Конором. "Я буду наступним, я буду наступним" – ось що всі говорили. Але де вони? Чому я повинен був хотіти битися з Хабібом? Чому я повинен битися з тим, кого не існує?

Джастін Гетжі:

– Я буду битися, поки не зупиню Тоні Фергюсона або поки він мене не зупинить. Ось що я роблю, і ось що я завжди робив. У мене є необхідна сила, щоб вимкнути йому світло, і я вірю, що зроблю це.

Тоні Фергюсон

Тоні Фергюсон

Дана Уайт, президент UFC:

– Раз не вийшло організувати бій Хабіба і Тоні, треба робити поєдинок Фергюсон – Гетжі, тут і думати нічого. Переможець стане тимчасовим чемпіоном. Думаю, всі бачили слова Хабіба про те, що він готовий битися після Рамадану. Люди звинувачували його в тому, що він застряг у Росії, але Хабіб говорив правду. Ніхто з нас не міг такого передбачити. Ми всі ухвалили погані рішення, через які він застряг у Росії. Це не тільки його провина – ми всі помилилися. Я теж несу за це відповідальність. Але так уже вийшло.

ПРОМО UFC 249

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дана Уайт пояснив, що перешкоджає організації реваншу між Хабібом Нурмагомедовим і Конором МакГрегором.

Дізнайся першим результати "коронавірусного" сезону УПЛ у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
UFC
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 14 710.

    Вилікувалися: 2909. Померли: 375.

  • У світі захворіли вже 4 мільйони осіб, загинули – більш 276 тисяч.

  • Епіцентр пандемії в Україні змістився – на Львівщині терміново зібрали штаб.

  • Медики уточнили ранній симптом коронавірусу: з'являється на третій день.

  • Вмирають від COVID-19 в два рази частіше: дослідження вказали на основну групу ризику.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
ENCE
VS
Astralis
Победа ENCE с форой в +1,5 карты
2,35 Сделать ставку
Unique
VS
Nemiga
Победа Nemiga с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Winstrike
VS
Team Spirit
Победа Team Spirit
1.55 Сделать ставку
forZe
VS
Gambit Youngsters
Победа forZe
1.55 Сделать ставку
NaVi
VS
Syman
Победа Syman с форой в +6,5 раундов на первой карте
1.87 Сделать ставку
Team Liquid
VS
100 Thieves
Победа Team Liquid
1.52 Сделать ставку
G2
VS
c0ntact
Победа G2 c форой в -1,5 карты
1.60 Сделать ставку
forZe
VS
Unique
Победа forZe с форой в -1,5 карты
1.45 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Nemiga
Победа Team Spirit с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Winstrike
VS
Gambit Youngsters
Победа Gambit Youngsters
2,03 Сделать ставку