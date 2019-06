Феєрив Шевченко: названо господаря Олімпіади-2026

Італійські Мілан і Кортіна-д'Ампеццо названі господарями зимових Олімпійських ігор 2026 року.

Таке рішення було прийнято на сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК), яка в ці дні проходить у швейцарській Лозанні. Заявка Італії виявилася більш вдалою за шведську (Стокгольм).

Milano-Cortina elected as Host City for the Winter Olympic Games 2026 @MilanoCortina26 #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/v9MHpRMfLB