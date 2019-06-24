Феєрив Шевченко: названо господаря Олімпіади-2026

Італійські Мілан і Кортіна-д'Ампеццо названі господарями зимових Олімпійських ігор 2026 року.
Таке рішення було прийнято на сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК), яка в ці дні проходить у швейцарській Лозанні. Заявка Італії виявилася більш вдалою за шведську (Стокгольм).
Milano-Cortina elected as Host City for the Winter Olympic Games 2026 @MilanoCortina26 #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/v9MHpRMfLB— Olympics (@Olympics) 24 июня 2019 г.
Milan-Cortina will host the Olympic Winter Games 2026 # MilanCortina2026 #WinterOlympics @ milanocortina26 pic.twitter.com/3Ch9lf3Vxe- Olympics (@Olympics) 24 червня 2019 р
Церемонія відкриття ОІ-2026 пройде на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані, де кращі роки своєї кар'єри провів легендарний український футболіст Андрій Шевченко. У свою чергу, на арені в Вероні відбудеться закриття Ігор.
Змагання пройдуть із 6 по 22 лютого 2026 року. Відзначимо, що Кортіна-д'Ампеццо, який є відомим лижним курортом, уже приймав Олімпіаду – в 1956 році. Для Мілана ж Ігри стануть дебютними.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія може бути відсторонена від літніх Олімпійських ігор 2020 року.
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