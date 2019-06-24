ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Інші види спорту

Феєрив Шевченко: названо господаря Олімпіади-2026

2.6тЧитати матеріал російською

Італійські Мілан і Кортіна-д'Ампеццо названі господарями зимових Олімпійських ігор 2026 року.

Таке рішення було прийнято на сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК), яка в ці дні проходить у швейцарській Лозанні. Заявка Італії виявилася більш вдалою за шведську (Стокгольм).

Новини
Україна в трійці найсильніших! Медальний залік Європейських ігор-2019

Церемонія відкриття ОІ-2026 пройде на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані, де кращі роки своєї кар'єри провів легендарний український футболіст Андрій Шевченко. У свою чергу, на арені в Вероні відбудеться закриття Ігор.

Змагання пройдуть із 6 по 22 лютого 2026 року. Відзначимо, що Кортіна-д'Ампеццо, який є відомим лижним курортом, уже приймав Олімпіаду – в 1956 році. Для Мілана ж Ігри стануть дебютними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія може бути відсторонена від літніх Олімпійських ігор 2020 року.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Олімпіада-2026" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Олімпіада-2026
Місце
ШвейцаріяЛозанна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
И сюда привязали окраину... Весь мир вокруг нее... Нация д*билов.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel