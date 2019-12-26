Федір Ємельяненко оголосив брата-насильника "мертвим"

Російський боєць змішаного стилю (ММА) Федір Ємельяненко розповів про взаємини з молодшим братом Олександром.

Федір (ліворуч) і Олександр Ємельяненки sport24

"Я молюся, щоб людина знайшла себе. Для мене на сьогоднішній день Олександр мертвий. Він хоче помиритися? Я вас благаю. Нехай спочатку вибачиться перед тими, кого він згвалтував, образив, скривдив, на гроші обдурив і так далі. Перед усіма, кого він називав тваринами. Знаєте, скільки років я йому допомагаю? Дуже багато. Зараз кращою допомогою буде не допомагати йому. Ось і все. Справа не у втоми. У людини своя дорога, своя життя. Просто шкода людей, які виявляються з ним поруч. дай бог, щоб він напоумився", – заявив 43-річний Ємельяненко-старший в інтерв'ю sport24.

Нагадаємо, що в 2015 році Олександра Емельяненка визнали винним у зґвалтуванні і викраденні документів. 33-річного спортсмена засудили до чотирьох з половиною років в'язниці в колонії загального режиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня Федір Ємельяненко в центральному поєдинку турніру Bellator 236 битиметься з американцем Квінтом Джексоном.

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