Федір Ємельяненко назвав головну біду Росії

Максим Іншаков Інші види спорту 11:25, 12.12.2020 Оновлено: 11:57, 12.12.2020

Знаменитий боєць змішаних єдиноборств (ММА) Федір Ємельяненко на прохання назвати три основні проблеми Росії зазначив брак духовності в країні.

Відомий спортсмен в ефірі Youtube-каналу "Руки Вище" заявив, що це є головною бідою в країні.

"Змінюються цінності у нас. Це ось біда. З одного боку, храми відкриваються і гонінь немає і ніби як закликають жити людей по вірі, а з іншого боку, на слуху не той, хто добро робить, а той, хто негативом прославляється", – зазначив спортсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, особистий тренер Ємельяненка Володимир Воронов помер в Абакані у віці 55 років після того, як заразився COVID-19.

Раніше Олександр Ємельяненко заявив, що остаточно розірвав стосунки із братом.

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