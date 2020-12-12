Федір Ємельяненко назвав головну біду Росії

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
3,1 т.
Федір Ємельяненко

Знаменитий боєць змішаних єдиноборств (ММА) Федір Ємельяненко на прохання назвати три основні проблеми Росії зазначив брак духовності в країні.

Відомий спортсмен в ефірі Youtube-каналу "Руки Вище" заявив, що це є головною бідою в країні.

"Змінюються цінності у нас. Це ось біда. З одного боку, храми відкриваються і гонінь немає і ніби як закликають жити людей по вірі, а з іншого боку, на слуху не той, хто добро робить, а той, хто негативом прославляється", – зазначив спортсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, особистий тренер Ємельяненка Володимир Воронов помер в Абакані у віці 55 років після того, як заразився COVID-19.

Раніше Олександр Ємельяненко заявив, що остаточно розірвав стосунки із братом.

РосіяФедір Ємельяненко