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27 грудня • оновлено в 00:41
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Фантастичний удар в дотик через себе: в США забитий гол року

1.4т
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Бразильський футболіст Жуніор Занелатто відзначився фантастичним ударом в одній з футзальних ліг США.

Капітан команди з Коламбуса після передачі голкіпера Габріеля Кордосо через все поле, зміг скластися і в дотик через себе пробити голкіпера.

У коментарях вболівальники охрестили такий гол найяскравішим в році. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися шедевром.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, незвичайний м'яч був забитий в 19-му турі чемпіонату Румунії з футболу.

Відомий журналіст Емануель Рошу, який виклав відео забавного епізоду в Twitter, назвав це голом століття.

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Автор
Максим Богданов
Тема
футзал
Місце
США
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