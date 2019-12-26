Бразильський футболіст Жуніор Занелатто відзначився фантастичним ударом в одній з футзальних ліг США.

Капітан команди з Коламбуса після передачі голкіпера Габріеля Кордосо через все поле, зміг скластися і в дотик через себе пробити голкіпера.

У коментарях вболівальники охрестили такий гол найяскравішим в році. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися шедевром.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незвичайний м'яч був забитий в 19-му турі чемпіонату Румунії з футболу.

Відомий журналіст Емануель Рошу, який виклав відео забавного епізоду в Twitter, назвав це голом століття.

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