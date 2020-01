Фанат Путіна: харківському бійцеві, який втік до Росії, помстилися в Україні

Поєдинок харківського бійця змішаних єдиноборств (MMA) Олексія Олійника, який 5 років тому прийняв російське громадянство, не показали на території України.

Бій в рамках турніру абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 246 проти Моріса Гріна значився в головному карді, проте був проігнорований офіційним мовником в нашій країні - Setanta Sports Ukraine.

"Всі питання до уряду України", – передає слова представника Setanta Sports російський сайт Sport24.

Відзначимо, що сам бій Олійник - Грін завершився за 40 секунд до кінця третього періоду після того, як американець попався на задушливий прийом і був змушений здатися.

We stan Aleksei Oleinik (AKA Papa Ezekiel), especially when he's huffing and puffing his way through scarf-hold chokes and belly-down armbars en route to his 46th sub win at age 42. This is true heavyweight euphoria. # UFC246 pic.twitter.com/eKBMjFDqfr