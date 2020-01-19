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19 січня • оновлено в 23:01
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Фанат Путіна: харківському бійцеві, який втік до Росії, помстилися в Україні

4.3т
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Поєдинок харківського бійця змішаних єдиноборств (MMA) Олексія Олійника, який 5 років тому прийняв російське громадянство, не показали на території України.

Олексій Олійник

Олексій Олійник

Sport24

Бій в рамках турніру абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 246 проти Моріса Гріна значився в головному карді, проте був проігнорований офіційним мовником в нашій країні - Setanta Sports Ukraine.

"Всі питання до уряду України", – передає слова представника Setanta Sports російський сайт Sport24.

Відзначимо, що сам бій Олійник - Грін завершився за 40 секунд до кінця третього періоду після того, як американець попався на задушливий прийом і був змушений здатися.

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Олійник народився і жив в Харкові. У листопаді 2014 року Олійник перед боєм в США проти американця Джареда Рошолта вийшов на зважування в майці із зображенням президента РФ Володимира Путіна

Нагадаємо, що Олійника жорстко побили в першому ж бою за Росію.

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Автор
Максим Богданов
Теми
UFC MMA
Особа
Олексій Олійник
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Ку Алексей
Ку Алексей
и мстя была ужасна...
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
О це месть так месть. Насрали, в шаровары))
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Коваленко Андрій
Коваленко Андрій
В смысле как это не показывали в Украине?Я живу в Украине и смотрел этот бой.В ютубе.Я украинские пропагандисткие каналы давно не смотрю.Зачем?Если есть интернет и можно выбирать самому что смотроеть.
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