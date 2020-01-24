Евтаназія: гонщик, що розбився на "Дакарі", пішов з життя незвичним способом

Нідерландський мотогонщик Едвін Стравер помер у себе на батьківщині в результаті травм, отриманих в аварії на ралі "Дакар" в Саудівській Аравії. До 48-річного спортсмена була застосована евтаназія.

Едвін Стравер motorsport.com

Як повідомляє Motorsport з посиланням на офіційних представників 48-річного спортсмена, він помер, перебуваючи в лікарні, в присутності своїх близьких.

Нагадаємо, 16 січня Стравер розбився на швидкості 50 км/год, після чого був негайно доставлений в госпіталь в Ер-Ріяді, де йому діагностували перелом одного з верхніх шийних хребців. Крім того, гонщик пережив клінічну смерть.

Пізніше він був доставлений в Нідерланди, де було підтверджено, що його мозок отримав занадто серйозні пошкодження, і після згоди сім'ї лікарі відключили його від апарату штучного дихання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Бельгії три лікаря постали перед судом за звинуваченням в недотриманні умов евтаназії.

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