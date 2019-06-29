Європейські ігри: Україна взяла дві медалі у спортивній гімнастиці

Україна взяла "срібло" і "бронзу" в змаганнях зі спортивної гімнастики на II Європейських іграх, які з 21 по 30 червня проходять в столиці Білорусі.

25-річний Олег Верняєв продемонстрував блискучу волю до перемоги, на 0.2 бала випередивши росіянина Влада Поляшова. Першу сходинку посів ще один представник РФ - Давид Белявський.

У жінок третє місце в активі Діани Варінскоїй.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Україна завоювала ще два "золота" Європейських ігор, вигравши унікальну гонку

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