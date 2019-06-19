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Європейські ігри-2019: медальний залік

Європейські ігри-2019: медальний залік
Найбільший спортивний форум стартує в Мінську
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У п'ятницю, 21 червня у столиці Білорусі стартують II Європейські ігри 2019. Понад 4000 спортсменів з 50 країн Європи змагатимуться в 15 видах спорту.

Європейські ігри-2019: медальний залік

Україну представлятимуть 198 спортсменів, які будуть представлені у всіх 15 видах спорту і 22 дисциплінах.

Загальний медальний залік з'явиться в цій новині після старту Європейських ігор.

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Україна на Європейських іграх-2019: розклад виступів

Як повідомляв OBOZREVATEL, I Європейські ігри пройшли в червні 2015 року в Баку. Збірна України фінішувала на 6-му місці, завоювавши 46 медалей (8 золотих, 14 срібних і 24 бронзових).

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Тема
Європейські ігри 2019
Місце
БілорусьМінськ
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