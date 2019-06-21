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Європейські ігри-2019: ексклюзивне відео параду збірної України

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У столиці Білорусі Мінську в п'ятницю, 21 червня, відбулася церемонія відкриття других Європейських ігор-2019.

Захід пройшов на столичному стадіоні "Динамо" і зібрав тисячі глядачів. Крім традиційного шоу, під час якого були показані білоруські національні особливості, пройшов і парад країн-учасниць змагань.

Збірна України з'явилася на стадіоні однією з останніх. У Мінську кольори нашої країни захищатимуть 198 спортсменів. Серед них такі зірки, як дзюдоїстка Дарина Білодід, борець Жан Беленюк, гімнасти Олег Верняєв та Ігор Радівілов, легкоатлет Богдан Бондаренко.

Новини
Відбулася церемонія відкриття Європейських ігор-2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірні України з баскетболу 3х3 переможно стартували на Європейських іграх, які в п'ятницю, 21 червня, стартували в столиці Білорусі Мінську.

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Тема
Європейські ігри 2019
Місце
БілорусьМінськ
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Козлова Ника
Козлова Ника
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