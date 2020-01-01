Європа аплодує! Хіт-парад спортивних подій України 2019 року

Український спорт дійсно парадоксальний - ніби всюди проблеми та розруха інфраструктури, але українці не перестають перемагати. При чому, голосно та зі смаком.

Сказати комусь на початку 2019-го, що Україна вийде на футбольний Євро-2020, попутно обігравши Португалію, досягне нових історичних рекордів на інших ЧС і ЧЄ або завоює повноцінний кубок світу, - отримати хіба що палець біля скроні. Втім, блиск золота в руках українців не обманює.

OBOZREVATEL підсумовує спортивний рік в 2019-му, згадуючи найкращі події українського спорту і визначаючи, хто впевнено став найтоповішим, а хто просто підірвав уми і серця вболівальників. І так, топ-9, а не топ-10 - вшануємо все ж 2019-й своєрідною "дев'яткою".

ХТО І ЩО ПОТРАПИЛИ В НАШ ТОП-9

Перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону

Вихід збірної України на Євро-2020

Історична перемога збірної України над діючим чемпіоном Європи - Португалією

Виграш збірної України (U-20) на чемпіонаті світу 2019

"Срібло" українців команди U-23 на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3

Історичний прорив України в волейболі на Євро-2019

Перемога та рекорд Дар'ї Білодід на чемпіонаті світу з дзюдо

Визнання українки Анджелики Терлюги кращою каратисткою світу

Другий поспіль фінал Підсумкового турніру Світоліної та нове досягнення українського тенісу

Збірна України по шляху на Євро-2020 обіграла чинного чемпіона Європи

ШВИДЕНЬКО ПРИГАДУЄМО - ХТО, ЩО І ДЕ ВИГРАВ?

Українські збірні в 2019-му постаралися на славу. Хоч й молодіжний, але все ж кубок світу здобула збірна України U-20 влітку в Польщі. Команда Олександра Петракова спочатку вважалася в числі аутсайдерів першості, але в підсумку не програла жодного матчу на турнірі та взяла "золото". Доросла ж футбольна збірна хоч і не виграла медалей, але її успіх не менш вагомий - путівка на Євро-2020, яку Україна вперше в історії виборола з першого місця в групі з рядом рекордів. При цьому попутно здолані чинні чемпіони Європи - Португалія.

Запам'ятається рік й збірним України з баскетболу 3х3 (U-23) та дорослій з волейболу. Баскетболісти в першій половині 2019-го провели відмінну роботу, заслужено діставшись до фіналу свого ЧС і взявши "срібло". А волейболісти зробили справжній прорив на ЧЄ, вперше в історії України діставшись до 1/4 фіналу Євро.

Еліна Світоліна другий рік поспіль дійшла до фіналу Підсумкового турніру

Якщо говорити про індивідуальні досягнення, то тут золотий блиск медалей ще яскравіше. Чого варта лише Дар'я Білодід на ЧС-2019 - друга поспіль перемога на чемпіонаті світу з рядом вікових рекордів. Не гірше був і Дмитро Підручний - золото ЧС в яскравому стилі, коли в суперниках був повалений сам Йоханнес Бьо! А панування у світовому карате встановила Анджеліка Терлюга - вона стала кращою в світовій Прем'єр-лізі та домоглася визнання як краща каратистка всіх часів! Про Еліну Світоліну зайвий раз нагадувати на доводиться - другий поспіль фінал Підсумкового турніру з серією в 10 перемог поспіль та встановлений рекорд українського тенісу.

ЯКІ ПРИ ЦЬОМУ ВСТАНОВЛЕНІ РЕКОРДИ?

Збірна України з футболу вийшла на Євро з кращими показниками у своїй історії та вперше перемогла чинного чемпіона Європи

Юніорська збірна України стала першою командою в історії країни, яка виграла ЧС на юнацькому-молодіжному рівні (у вікових категоріях від U-17 до U-21)

Дар'я Білодід - наймолодша дворазова переможниця ЧС (18 років) та єдиний дзюдоїст України, який коли-небудь двічі поспіль перемагав на чемпіонатах світу

Дмитро Підручний – перший український біатлоніст, який завоював "золото" чемпіонату світу

Еліна Світоліна зробила серію в 10 перемог поспіль в матчах Підсумкових турнірів (в період трьох змагань 2017, 2018 і 2019 років) - це рекорд для України та другий результат в історії самого турніру (більше тільки у легендарної Серени Ульямс, 16 матчів)

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ЯКЕ ДОСЯГНЕННЯ СТАЛО НАЙМАСШТАБНІШИМ ДЛЯ УКРАЇНИ?

Звичайно, в даному випадку важко порівнювати перемоги та досягнення - різні види спорту, різні критерії перемог, різні турніри та регіональні масштаби. Але що стало найкращим для України?

Дмитро Підручний (в центрі) з "золотом" чемпіонату світу, перегравши самого Йоханнеса Бьо

Тут, мабуть, виділимо лише одну золоту медаль і чисто перемогу - золото Дмитра Підручного на чемпіонаті світу. Капітан збірної України довго йшов до цієї перемоги та в результаті дуже яскраво вистрілив в пасьюті ЧС, при цьому здобувши свою першу індивідуальну нагороду ЧС в кар'єрі. Але для України більш важливою стала не сама медаль Підручного як нагорода, а ефект від її завоювання - вона стала ковтком свіжого повітря для українського біатлону, який з кожним роком все більше захлинається.

Після перемоги Підручного на ЧС в Україні знову глибоко підняли організаційні проблеми біатлону в країні та його загальний стан, а особливо всі труднощі інфраструктури та розруху недавно кращої бази в Україні. У підсумку це стало поштовхом до завершення будівництва нової біатлонної бази національного масштабу в Буковелі.

Ще два най-най досягнення, якими Україна пишалася в 2019-му найбільше - вихід футбольної збірної на Євро та рекорд на ЧЄ волейбольної збірної. Так, путівка на Євро-2020 - всього лише місце у фінальному турнірі, але для футбольної України це стало справжнім відродженням і переходом на наступний рівень. У нас з'явилася збірна, яка може кинути виклик (і успішно) будь-якій команді Європи, впевнено здобуває перемоги та виграє кваліфікацію, а також зухвало зустрічає (і обігрує) Португалію на чолі з Роналду. Вихід на Євро - не просто потрапляння на футбольний турнір, а дійсно нова сторінка в історії українського футболу.

Нинішнє покоління збірної України - одна з кращих в історії команди

Що ж стосується досягнення волейболістів, то за рангом воно куди скромніше медальних заліків, але разом з цим маломасштабні види спорту в Україні піднялись. Вихід збірної в 1/4 фіналу Євро-2019 показав, що в будь-якому стані можна знайти правильний підхід, вибудувати систему і поступово добиватися результату. Досить просто розумно акумулювати всі зусилля на справу, знайти кваліфікованого тренера (і довіритися йому), і гризти землю. До того ж, подвиг волейболістів нагадує - з іноземними фахівцями можна й потрібно працювати в Україні, приклад латвійського тренера Угіса Крастіньша доводить.

ЯКІ ПЕРЕМОГИ НАЙНЕСПОДІВАНІШІ ТА ДИВОВИЖНІ?

Тут однозначно - "золотий" виступ юніорської збірної України на ЧС-2019. Вдуматися тільки - Україна виграла чемпіонат світу, при чому не програвши жодного матчу на турнірі!!! При цьому раніше 20-річні "синьо-жовті" ніколи не доходили далі 1/8-ї, а тут - відразу фінал та перемога. Це при тому, що на сам турнір команда Петракова поїхала не з ідеальним балансом, основного воротаря Андрія Луніна висмикували по ходу турніру (а потім чартерним літаком швидко повертали назад), а сам Петраков до кінця не вірив в перемогу. Але чудеса трапляються.

Молодіжна збірна України (U-20) виграла чемпіонат світу в статусі аутсайдера турніру

Ну і ще раз волейбол - збірна України влітку поставила всіх на вуха. Збірна країни, де в національному чемпіонаті лише 8 команд, і лише 2 з них більш-менш серйозного рівня, феєрить на чемпіонаті Європи! При цьому раніше Україна виходила в плей-офф Євро лише двічі, і справа була аж в 1993-му і 1997 роках! І тепер через 22 роки ми знову в топах!

ЯК УСПІХИ ОЗОЛОТИЛИ СВОЇХ ТВОРЦІВ?

Великі перемоги - великі гроші. У світі нинішнього спорту це один з головних принципів, завдяки якому спортсмени часто стають мільйонерамибільше багатьох бізнесменів. Топові українські спортсмени в 2019-му теж не залишились ображеними і добре поповнили свій гаманець.

Якщо говорити про особистості, то найбільше в 2019-му додала в свій гаманець Еліна Світлина. Топ-тенісистка одного з найзаможніших видів спорту за рік отримала 6,126 млн. доларів (без вирахування податків)! Тільки за потрапляння в фінал Підсумкового турніру українка отримала призові в 2,4 млн. доларів.

Еліна Світоліна

Змагатися з Еліною по цифрам поодинці не зміг ніхто, тільки командно. Завдяки своїм успіхам і потраплянню на Євро-2020 збірна України отримала 9,5 млн. євро. На самому ЧЄ команда напевно заробить ще (навіть за нічиї будуть винагороди, не кажучи вже за перемоги і вихід в плей-офф), але поки трохи менше 10 млн. євро були розділені між усіма причетними до успіху. Свій мільйон доларів (правда, лише 1) отримала також й молодіжна футбольна збірна, за перемогу на чемпіонаті світу 2019.

Решта ж лише скромно дивляться на подібні суми, задовольняючись десятками тисяч євро. Наприклад, два наших чемпіона світу, з біатлону та дзюдо - Підручний та Білодід - за "золото" отримали 25 і 23,3 тис. євро відповідно. Хоча це призові лише за одну медаль, і ті ж біатлоністи за сезон Кубка і чемпіонату світу можуть завойовувати до 10-ти (а то і більше) нагород різного калібру.

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