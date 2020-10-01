ESportsBattle і Українська Асоціація електронного футболу розвиватимуть кіберфутбол в Україні

В середу, 30 вересня, у Будинку футболу відбулась пресконференція, присвячена розвитку електронного футболу в Україні. Організаторами конференціії була Українська Асоціація Електронного Футболу та одна з найбільших в Україні кіберспортивних платформ ESportsBattle.

Одним із ключових інфоприводів заходу стало оголошення про початок співпраці ESportsBattle та Української Асоціації Електронного Футболу (УАЕФ).

Коментує Владислав Шовковський, президент УАЕФ:

"У подальшому УАЕФ розвиватиме український кіберфутбол у партнерстві з однією з найбільших українських кіберспортивних платформ — ESportsBattle. Вони являються професіоналами з питань організації кіберспортивних заходів, і ця співпраця безумовно дозволить нам проводити змагання у сезоні 2020/2021 на найвищому рівні, даючи можливість кіберфутболістам захищати ім’я та честь України на міжнародній арені!"

Метою такої співпраці представники сторін проголосили розвиток українського кіберспорту та його вихід на міжнародний рівень.

Спікерами конференції були:

ESports Battle:

— Олександр Баркар — організатор турнірів ESportsBattle та куратор ESportsBattle Academy

УАЕФ:

— Владислав Шовковський — президент УАЕФ

— Олег Шустенко — член правління УАЕФ

Крім того, захід відвідали зіркові гості, що розповіли про сьогодення та розвиток електронного футболу в нашій країні.

— Віктор Коваленко — гравець національної збірної України з футболу

— Олексій Forlan FS Мерсер — кіберфутболіст

На конференції було презентовано кіберспортивну академію для геймерів та майбутніх фахівців кіберспортивних професій — ESportsBattle Academy, що ставить на меті розвиток індустрії, створення нових робочих місць та надання можливості створення кар’єри в улюбленій сфері й реалізації власного потенціалу.

Коментує Олександр Баркар, куратор академії ESportsBattle Academy:

"Саме з такими ідеями ми створили ESports Battle Academy, ставлячи перед собою мету максимально допомогти хлопцям з усіх куточків країни стати фахівцями. Наша місія — популяризація кіберспорту і підвищення рівня професіоналізму початківців геймерів і фахівців кіберспортівних професій. Зараз стартував набір на 3 курси з дисциплін: Football, CS:GO і DOTA. Тренери і ментори ESports Battle Academy — відомі в своїх дисциплінах практики, які діляться знаннями та досвідом. Ми вже спостерігаємо як вони допомагають геймерам вийти на новий рівень. Все завдяки тисячам годин ігрового досвіду, заслуженим чемпіонським титулами і участю в кращих киберспортівних змаганнях".

Також, спікерами конференції було оголошено про старт реєстрації до участі у першій національній кіберфутбольній лізі за підтримки Української Асоціації Електронного Футболу — ESportsBattle LEAGUE | 2020-2021. Переможець даних змагань представлятиме Україну у складі національної збірної команди з кіберфутболу у міжнародних змаганнях. Детальну інформація тут.

Трансляцію пресконференції можна переглянути на YouTube каналах ESportsBattle та Української Асоціації Футболу.