Ємельяненко залишив звернення перед боєм з Джексоном

Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Федір Ємельяненко опублікував пост в Instagram перед боєм проти американця Куінтон Джексона.

"Пройшла офіційна церемонія зважування. Завтра бій. Прошу ваших святих молитов!" – написав Ємельяненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня Федір Ємельяненко в центральному поєдинку турніру Bellator 237 битиметься з американцем Квінта Джексоном.

Напередодні Федір оголосив свого брата-насильника "мертвим".

Пізніше Олександр Ємельяненко відреагував на слова Федора, i порадив тому сходити в церкву і "поставити свічку за упокій".

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