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21 січня • оновлено в 20:44
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Ємельяненко заарештований в Росії

5.3т
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Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олександр Ємельяненко був затриманий за п'яний дебош в ніч на 21 січня в передмісті Анапі.

Олександр Ємельяненко

Олександр Ємельяненко

Спортсмен влаштував дебош на базі відпочинку "Спорт", яка розташована в анапському селі Супсех. Як повідомляють "Кубанські новини" з посиланням на джерело в оперативних службах регіону, Ємельяненко, який приїхав туди на тренування, був п'яний і поводився неадекватно.

Відносно бійця був складений адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Олександр заарештований на 7 діб.

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"Сидів погано": легенда ММА осадив Олександра Ємельяненка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 січня Олександр Ємельяненко влаштував сутичку в мережі зі співвітчизником Магомедом Ісмаїлова, з яким проведе поєдинок на турнірі ACA 107.

Свій останній бій Олександр виграв у важкоатлета Михайла Кокляева, нокаутувавши його в першому раунді поєдинку.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Олександр Емельяненко
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Червоний Данило
Червоний Данило
обычный русский алкаш в действии!
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