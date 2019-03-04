Ємельяненко, який влип у п'яний скандал, залишився без бою

Російський чемпіонат із боїв у клітці (RCC) скасував бій скандального Олександра Ємельяненка.

Спортсмен, який став фігурантом гучного скандалу, повинен був битися з бразильцем Вагнером Прадо 4 травня на турнірі в Челябінську. Однак керівництво RCC після арешту Ємельяненка вирішило замінити росіянина на іншого бійця. Водночас інцидент позначився на контракті Олександра з промоушеном.

Олександр Ємельяненко NewsRu

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"Сьогодні ми розмовляли з Олександром, обговорили питання зі скасуванням бою. Контракт із лігою не розірваний, але поки припинений", – цитує заяву прес-служби RCC Telegram-канал "LIFE Shot".

Як повідомляв OBOZREVATEL: Олександра Ємельяненка 1-го березня затримала поліція після того, як він зник із місця ДТП. Боєць, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, забарикадувався в своєму авто, намагаючись уникнути затримання. На наступний день спортсмен отримав 10 діб арешту.

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