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Ємельяненко виклав відео своїх п'яних походеньок

Максим Богданов
Максим Богданов
Інші види спорту
1,0 т.
Олександр Ємельяненко

П'яний Олександр Ємельяненко показав себе на відео

Знаменитий російський боєць змішаного стилю Олександр Ємельяненко виклав відео, яке присвячене його пристрасті до алкоголю.

У відеоролику під композицію "Якби не було вина" групи "Сектор Газа" змонтовано кілька моментів за участю Ємельяненка в стані алкогольного сп'яніння. Також туди увійшли і кадри з судового слухання у справі про п'яний дебош бійця

"Хотів завтра викласти це відео, не зміг втриматися!" – підписав пост боєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 січня в передмісті Анапі Ємельяненко був затриманий за п'яний дебош. Відносно бійця був складений адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Олександр був заарештований на 7 діб.

У березні минулого року Ємельяненко був заарештований в Кисловодську і визнаний винним у непокорі поліції. Боєць, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, був затриманий за кермом Mercedes після того, як зник з місця ДТП.

Олександр Емельяненко
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  1. /Спорт
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