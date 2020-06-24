Ємельяненко виклав відео своїх п'яних походеньок

Знаменитий російський боєць змішаного стилю Олександр Ємельяненко виклав відео, яке присвячене його пристрасті до алкоголю.

У відеоролику під композицію "Якби не було вина" групи "Сектор Газа" змонтовано кілька моментів за участю Ємельяненка в стані алкогольного сп'яніння. Також туди увійшли і кадри з судового слухання у справі про п'яний дебош бійця

"Хотів завтра викласти це відео, не зміг втриматися!" – підписав пост боєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 січня в передмісті Анапі Ємельяненко був затриманий за п'яний дебош. Відносно бійця був складений адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Олександр був заарештований на 7 діб.

У березні минулого року Ємельяненко був заарештований в Кисловодську і визнаний винним у непокорі поліції. Боєць, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, був затриманий за кермом Mercedes після того, як зник з місця ДТП.