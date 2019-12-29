Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Федір Ємельяненко здобув впевнену перемогу над американцем Куінтом Джексоном.
Центральний поєдинок турніру Bellator 237 пройшов в Японії на "Сайтама Супер Арена" і завершився нокаутом в дебюті зустрічі.
43-річний росіянин з перших секунд заволодів ініціативою, і найпотужнішим ударами ошелешив суперника. До кінця першого раунду Джексон не достояв.
Федір проведе свій наступний бій влітку 2020 року в Європі. В цілому в активі росіянина 39 перемог і шість поразок в змішаних єдиноборствах. Ще один бій був визнаний таким.
Ємельяненко - Джексон
Ємельяненко - Джексон
Ємельяненко - Джексон
Ємельяненко - Джексон
Ємельяненко - Джексон
Як повідомляв OBOZREVATEL :
27 січня Федір Ємельяненко програв фінальний бій Гран-прі Bellator 214 в Інглвуді (Каліфорнія). Поєдинок тривав лише 35 секунд.
35-річний Бейдер відправив росіянина в нокаут першим же ударом і став чемпіоном у важкій вазі.
Після поєдинку відомий екс-боєць ММА Олег Тактаров заявив, що на поразку Федора вплинула присутність Едгара Запашний в його команді.
Бейдер в інтерв'ю розповів, як нокаутував Ємельяненка, заявивши, що довго тренував цей удар.
Пізніше стали відомі наслідки нокауту для Ємельяненка: боєць не зміг прийти на пресконференцію.
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