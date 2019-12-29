Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Федір Ємельяненко здобув впевнену перемогу над американцем Куінтом Джексоном.

Центральний поєдинок турніру Bellator 237 пройшов в Японії на "Сайтама Супер Арена" і завершився нокаутом в дебюті зустрічі.

43-річний росіянин з перших секунд заволодів ініціативою, і найпотужнішим ударами ошелешив суперника. До кінця першого раунду Джексон не достояв.

Федір проведе свій наступний бій влітку 2020 року в Європі. В цілому в активі росіянина 39 перемог і шість поразок в змішаних єдиноборствах. Ще один бій був визнаний таким.

Ємельяненко - Джексон

Ємельяненко - Джексон

Ємельяненко - Джексон

Ємельяненко - Джексон

Ємельяненко - Джексон

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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