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29 грудня • оновлено в 10:29
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Ємельяненко жорстоким нокаутом здобув перемогу у першому раунді

Ємельяненко жорстоким нокаутом здобув перемогу у першому раунді
Поєдинок завершився достроково
9.5т Читати матеріал російською

Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Федір Ємельяненко здобув впевнену перемогу над американцем Куінтом Джексоном.

Центральний поєдинок турніру Bellator 237 пройшов в Японії на "Сайтама Супер Арена" і завершився нокаутом в дебюті зустрічі.

43-річний росіянин з перших секунд заволодів ініціативою, і найпотужнішим ударами ошелешив суперника. До кінця першого раунду Джексон не достояв.

Федір проведе свій наступний бій влітку 2020 року в Європі. В цілому в активі росіянина 39 перемог і шість поразок в змішаних єдиноборствах. Ще один бій був визнаний таким.

Ємельяненко - Джексон

Ємельяненко - Джексон

Ємельяненко - Джексон

Ємельяненко - Джексон

Ємельяненко - Джексон

Ємельяненко - Джексон

Ємельяненко - Джексон

Ємельяненко - Джексон

Ємельяненко - Джексон

Ємельяненко - Джексон

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Максим Богданов
Особа
Федір Ємельяненко
Місце
Японія
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Комментарии на сайте не модерированы говорите? Ну-ну...Ага...
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Чистяков Шурик, скажем так, не для всех.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Обсос. А что вы не напишете такой заголовок: "Сборная Канады позорно проиграла России на МЧМ. Капитану канадской сборной никто не подаёт руки" Я думаю, будет вполне достойно обсосовской "журналистики")))
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