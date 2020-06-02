Ємельяненко прогнувся перед Путіним і отримав відповідь у мережі

Максим Богданов Інші види спорту 23:33, 2.06.2020 Оновлено: 23:44, 2.06.2020

Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко заявив, що не бачить альтернативи Володимиру Путіну на посту президента Росії.

"Я хотів би, щоб у нашій країні президентом був Володимир Володимирович Путін, тому що на сьогодні немає підходящої кандидатури, яка могла б гідно поводитися, із зарубіжними політиками розмовляти, контролювати процес всередині Росії", – розповів Ємельяненко на Youtube-каналі Оксани Кравцової.

Таке раболепське ставлення до діючого глави РФ викликало бурхливе несхвалення в інтернеті. Вболівальники завалили Олександра критикою. Коментарі деяких користувачів становили лише лайки на адресу бійця.

"Сань, чим більше ти говориш, тим більше людей тебе дауном вважають", – відзначають фанати.

@ sports.ru
@ sports.ru
@ sports.ru
@ sports.ru
@ sports.ru
@ sports.ru
@ sports.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ємельяненко викрив "Росію 1", виклавши у себе в Instagram ролик, в якому журналісти розкладали паперові літачки, нібито випущені з вікон петербурзькими студентами, що перебувають на карантині.

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