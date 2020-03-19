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19 березня • оновлено в 18:07
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Ємельяненко порівняв Кадирова зі старшим братом

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Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко заявив, що глава Чечні Рамзан Кадиров зробив для нього більше, ніж старший брат Федір.

"Він мені багато в чому допомагає, робить настанови. Якщо вам подобається такий вислів, то можете і так сказати. Я не поділяю людей на національності, колір обличчя та рід занять. Він – хороша людина і зробив для мене на сьогоднішній день більше, ніж мій рідний старший брат", – розповів боєць в інтерв'ю виданню Спорт-Експрес.

Рамзан Кадиров і Олександр Ємельяненко

Рамзан Кадиров і Олександр Ємельяненко

MSN.com

Нагадаємо, що брати Ємельяненки декілька років ворогують і не спілкуються, а останнім часом влаштували справжній скандал в пресі. Зокрема, Федір заявив про те, що брат для нього помер, а Олександр порадив тому закрити рот.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наступний бій Ємельяненка-молодшого проти Магомеда Ісмаїлова, що був запланований на 3 квітня, перенесли на пізнішу дату через коронавірус.

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Особи
Федір Ємельяненко Олександр Емельяненко Рамзан Кадиров
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