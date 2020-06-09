Ємельяненко погодився провести бій з Даціком

Максим Богданов Інші види спорту 20:56, 9.06.2020 Оновлено: 21:04, 9.06.2020

Вікторія Дацик, дружина засудженого бійця змішаних єдиноборств (ММА) В'ячеслава Дацика, повідомила, що знаменитий боєць Олександр Ємельяненко погодився провести бій з її чоловіком.

Вікторія Дацик з дружиною Вікторією
chamionat

"Слава зараз вийде, знову відновить форму, тому що за півроку вона втрачена. Буде займатися далі саморозвитком, боями, і скоро укладемо новий контракт з новим промоушеном. Поки не можу сказати з яким, це секрет. З Олександром Емельяненком у них обов'язково буде бій, тому що Слава цього хоче, і Саша теж погодився", – наводить слова Вікторії Дацик "Спорт-експрес".

Нагадаємо, що Дацик, більше 11 років провів в місцях позбавлення волі в грудні 2019-го, був засуджений на один рік за допомогу одному в нелегальному переході кордону з Естонією. Боєць повинен вийти на свободу в серпні 2020 року.

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